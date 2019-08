19. August 2019, 21:29 Uhr Sauerlach 22-Jähriger in Erklärungsnot

Ein 22-jähriger Sauerlacher hat sich bei einem Ausflug mit Freunden an den Spitzingsee offenbar Ärger mit der Polizei eingehandelt und dabei auch in Widersprüche verstrickt. In der Nacht auf Sonntag rief der 22-Jährige gegen 4.30 Uhr den Notruf an und berichtete, er habe mit Freunden in seinem Wagen auf dem Parkplatz der Diskothek Spinnradl geschlafen, als eine unbekannte Person einen Stein auf die Heckscheibe des Autos geworfen habe. Diese sei dabei komplett zu Bruch gegangen. Eine Streife der Miesbacher Polizei stellte den Schaden auch tatsächlich fest und nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Am Sonntagmorgen informierte dann ein 27-Jähriger aus Wallerstein die Polizei, dass er einen Schaden am Heck seines Autos festgestellt habe, das er am Freitag auf dem Parkplatz des Berggasthofs Willy-Merkl-Haus abgestellt hatte. Der 27-Jährige wurde dabei von einem Mann angesprochen, der den Unfall und das Tatfahrzeug beobachtet und davon auch Fotos gemacht hatte. Und zwar um 3.47 Uhr in der nacht auf Sonntag. Dabei handelte es sich um das Auto des 22-jährigen Sauerlachers - und zum Zeitpunkt des Unfalls am Willy-Merkl-Haus war die Scheibe noch unbeschädigt. Der Unfallzeuge berichtet auch, der Sauerlacher und seine Freunde hätten sich auffällig verhalten und andere Personen angepöbelt. An den Schilderungen des Sauerlachers gibt es nun erhebliche Zweifel. Die Polizei in Miesbach (Telefon 08025/29 90) bittet etwaige Zeugen um Mithilfe.