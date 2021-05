Seit Jahren wird von Fahrgastverbänden und Kommunalpolitikern um Verbesserungen und vor allem Taktverdichtungen auf den Außenästen der Münchner S-Bahn gerungen. Nun hat Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) endlich einmal gute Nachrichten zu verkünden. Wie Bogner am Dienstagabend im Gemeinderat sagte, habe Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) ihr in einem Antwortschreiben zugesichert, dass Ende kommenden Jahres endlich ein durchgängiger 20-Minuten-Takt auf der Trasse der S 3 über Unterhaching, Taufkirchen und Sauerlach bis Holzkirchen eingeführt wird. Zuletzt hatte es mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 leichte Nachjustierungen beim Takt der S 3 gegeben, seitdem ist durch vier zusätzliche Fahrten zumindest in der Hauptverkehrszeit am Morgen ein 20-Minuten-Takt möglich. Sie sei gespannt, ob der durchgängige 20-Minuten-Takt wie versprochen Ende 2020 komme, sagte Bogner.