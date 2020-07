Betrunken und ohne Führerschein ist ein 16-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Sauerlach mit einem Mercedes gegen einen Baum gekracht. Er und drei weitere jugendliche Mitfahrer zwischen 15 und 18 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Gruppe aus dem südlichen Landkreis gegen 2.40 Uhr zwischen Otterloh und Sauerlach in südlicher Richtung unterwegs, als der 16-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde dann auf die andere Fahrbahnseite geschleudert und kam schließlich im gegenüberliegenden Bankett zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die vier Fahrzeuginsassen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Baum wurde beschädigt. Der 16-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.