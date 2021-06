Von Daniela Bode, Neubiberg

Die Gemeinde Neubiberg treibt den Klimaschutz voran. Im Oktober soll ein Tag der offenen Photovoltaik-Anlagen stattfinden. Außerdem soll es eine Handreichung geben, wie man seine Wärmeversorgung energiefreundlicher gestalten kann. Das sind nur zwei Ergebnisse des zweiten runden Tischs zur Energiewende, den die Gemeinde kürzlich gemeinsam mit der Energieagentur Ebersberg-München online veranstaltet hat. Laut Birgit Buchinger, Sachgebietsleiterin Umweltschutz im Rathaus, haben etwa 30 Aktive an dem runden Tisch teilgenommen, die sich beim ersten Treffen im Februar in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammengetan hatten.

Buchinger skizzierte bei dem Treffen auch die nächsten Schritte, die in der Gemeinde beim Klimaschutz anstehen: Im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts soll auch ein Plan erarbeitet werden, wie die Gemeinde Klimaneutralität erreichen kann. Als Basis soll nicht nur der fortgeschriebene Treibhausgasbericht des Landkreises dienen. Es soll auch einen auf die Gemeinde angepassten Energienutzungsplan mit Potenzialanalyse geben. Dies begrüßt die örtliche Klimaschutz-Initiative "Klimaneutral 2035", die sich ebenfalls am runden Tisch beteiligt, da die Gemeinde nun "erste Schritte in Richtung eines konkreten Ziels und einer erkennbaren Strategie im Klimaschutz geht", wie es in einer Pressemitteilung des Bündnisses heißt.