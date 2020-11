Die katholische Pfarrei St. Stephan in Putzbrunn und der evangelische Gemeindestützpunkt St. Martin bieten für Familien mit Kindergartenkindern von 1. bis 23. Dezember eine Aktion an. Es ist ein täglicher Zehn-Minuten-Gottesdienst geplant, um 17.30 Uhr kommt man dazu im Kirchenzentrum unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften zusammen. Ein Licht am Adventskranz wird entzündet, dann ist eine Advents-Geschichte mit den beiden Engeln Plotsch und Schussel zu hören. Eine Liedstrophe wird gesungen, und es gibt manchmal eine kleine Überraschung. Kinder können auch online mitmachen. Informationen unter www. jubilatekirche.de.