Der Impfbus des Landkreises zieht unverdrossen seine Kreise. An diesem Samstag, 14. August, macht die Sonder-Impfaktion von 8 bis 13 Uhr Station auf dem Wochenmarkt in Unterschleißheim auf dem Rathausplatz; von 9 bis 16 Uhr wird zudem am Pfarrheim St. Stephanus in der Dorfstraße in Hohenbrunn gegen das Corona-Virus immunisiert. Wer die Impfung mit einem Besuch im Olympiapark verbinden will, der kann sich zudem am Samstag und Sonntag in der Eissporthalle impfen lassen. Voranmeldungen und Terminvergaben sind dabei nicht erforderlich.