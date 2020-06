Aufgrund der Erneuerung einer Wasserleitung kommt es in Putzbrunn noch im Juni und Juli zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Von Montag, 15. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 21. Juni, wird zunächst die Theodor-Heuss-Straße halbseitig gesperrt und zur Einbahnstraße. Der Verkehr in Fahrtrichtung Ottobrunn kann die Theodor-Heuss-Straße befahren, in umgekehrter Richtung wird er von der Ottobrunner Straße über die Putzbrunner Straße, Lenbachallee und Ottostraße geleitet. Von Montag, 22. Juni, an bis Freitag, 24. Juli, wird die Kreisstraße M 22 halbseitig gesperrt, der Verkehr von Ottobrunn aus kommend in Richtung Putzbrunn bleibt auf der M 22, in Richtung Ottobrunn wird er über die Oedenstockacher, Neubiberger, Haupt-, Cramer-Klett und Putzbrunner Straße umgeleitet. Das trifft auch die Linienbusse des MVV.