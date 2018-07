31. Juli 2018, 22:00 Uhr Putzbrunn Rinderspacher spricht über die Revolution

Der Landtagswahlkampf geht auch in den Ferien weiter, weshalb sich der SPD-Ortsverein Putzbrunn prominenten Besuch eingeladen hat: Am Montag, 6. August, kommt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Markus Rinderspacher, in die Gemeinde. Von 19.30 Uhr an wird er im Bürgerhaus, Hohenbrunner Straße 3, über das hundertjährige Bestehen des Freistaates Bayern und die Demokratie im Wandel der Zeit sprechen. Am 8. November 1918 rief der Sozialdemokrat Kurt Eisner den Freistaat aus. Passend dazu und zum aktuellen Wahlkampf stellt die Putzbrunner SPD den Abend unter das Motto "Rinderspacher lädt ein zur Revolution". Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, mit dem Fraktionsvorsitzenden, der SPD-Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche und Bürgermeister Edwin Klostermeier zu diskutieren.