Eine Radtour in die Ortsteile unternimmt die Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP) beim Bürgerforum am Mittwoch, 21. Juli. Start ist um 18 Uhr am Seiteneingang des Rathauses an der Rathausstraße. Im Mittelpunkt der Exkursion stehen die aktuellen und geplanten Entwicklungen im Ort. Gegen 19.30 Uhr kehrt die Gruppe im Biergarten in Solalinden ein. Dort werden die Gemeinderäte der GPP wie gewohnt aus der Putzbrunner Lokalpolitik berichten und Gästen Rede und Antwort stehen.