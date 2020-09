Das Fahrrad hat nicht zuletzt in der Corona-Zeit immer mehr Popularität gewonnen; doch noch immer hakt es an vielen Ecken im Landkreis an der notwendigen Infrastruktur. Wo genau es in der Gemeinde Putzbrunn Verbesserungsbedarf gibt, diskutiert die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Freitag, 25. September, von 19 Uhr an im Bistro Reil's im Bürgerhaus, Hohenbrunner Straße 3. Alle Interessierten sind zu dem Treffen eingeladen. Wer vorab Verbesserungsvorschläge hat, kann diese an ADFC-Sprecherin Sybille Martinschledde (E-Mail: martinschledde@geope.de) oder Rainer Sacchi (E-Mail: rsac@gmx.de) senden.