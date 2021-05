"Jetzt wird's bunt" -unter diesem Motto veranstaltet der Kinder- und Jugendtreff Timeout in Putzbrunn von 25. bis 28. Mail eine Woche mit vielen unterschiedlichen Bastel-, Mal- und Spielangeboten in den Pfingstferien. So werden T-Shirts gefärbt oder es geht für "Land Art" in den Wald. Es werden Marionetten gebaut und ein Tag gehört dem freien Malen und Basteln. Die Aktion richtet sich an Kinder von sechs bis zehn Jahren. Pandemiebedingt kann nur die ganze Woche gebucht werden, diese kostet 15 Euro. Nähere Informationen zum Programm gibt es auf der Homepage des Jugendtreffs unter www.jugendtreff-timeout.de/ferienprogramm oder auch telefonisch unter 089/462 62 36 30.