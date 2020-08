Der Parkplatz an der B 471 zwischen Feldkirchen und Hohenbrunn nördlich von Putzbrunn wird von 31. August an für voraussichtlich zwei Monate gesperrt. Grund sind erhebliche Schäden am Belag. Im Zuge der Sanierungsarbeiten verlegt das Staatliche Bauamt Freising den Parkplatz zudem in Richtung Bundesstraße. Außerdem wird der 2,50 Meter breite Geh- und Radweg künftig um den Parkplatz herumgeführt. Während der Bauarbeiten wird in diesem Bereich der B 471 die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Autofahrer auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Radfahrer können den bisherigen Radweg weiter nutzen.