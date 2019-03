20. März 2019, 22:03 Uhr Putzbrunn Klangvoller Abend

Unterwegs mit Traudi Siferlinger und den Wirtshausmusikanten

PutzbrunnZünftige Wirtshausstimmung in hoch konzentrierter Form ist an diesem Freitag, 22. März, im Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 zu erwarten. Dort sind nämlich gleich drei volksmusikalische Formationen zu Gast, um ein gleichermaßen traditionelles wie zeitgemäßes und manchmal auch etwas aufmüpfiges Programm auf die Beine zu stellen. Da ist einmal die Volksmusikgruppe "Bast scho", deren mit humorvollen Einlagen gespicktes vielfältiges Repertoire von Rock, Pop, böhmisch und oberkrainer bis zu bayerischer Blasmusik reicht. Außerdem sind die vier "Wilden Weiber" von Kaiserspiel zu Gast, die klanglich in der alpenländischen Volksmusik beheimatet sind. Für die kabarettistische Komponente der Veranstaltung indes sorgen die Hochzeitslader und Gstanzlsänger "Erdäpfekraut" mit ihrem kernigen Humor. Die Moderation des Abends übernimmt die aus der Sendung "Wirtshausmusikanten" des Bayerischen Fernsehens bekannte Traudi Siferlinger, die für ihre Verdienste um die Volkskultur in München schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Beginn dieses volksmusikalischen Abends ist um 19.30 Uhr. Karten können über den Ticketshop der Internetseite www.kupu.info oder telefonisch über den Anrufbeantworter ☎ 92 58 17 30 reserviert werden.