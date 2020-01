Der Bürgermeister hatte geladen, schließlich galt es, Menschen zu ehren, die ohne finanzielle Entschädigung bereits sind, ihre Freizeit und ihr Handeln in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. "Bürgerengagement ist unverzichtbar", sagte Rathauschef Edwin Klostermeier (SPD) also beim vierten Ehrenamtsempfang der Gemeinde Putzbrunn und empfahl den rund 170 Anwesenden dringend, es den neun Personen und der Gruppe "Dorffest Orga-Team 2017" gleichzutun, die an diesem Abend im Bürgerhaus ausgezeichnet wurden: "Es gibt eine Reihe von Menschen, die grundsätzlich bereit wären, sich zu engagieren. Sie wissen nur manchmal nicht, wo sie wirklich etwas bewirken können oder ihnen fehlt der letzte Anstoß, um tatsächlich aktiv zu werden", sagte Klostermeier und riet, sich an den Geehrten ein Beispiel zu nehmen.

Und so wurde etwa Gemeinderat Robert Böck, Maximilian Steidle und Lars Ostermann dafür ausgezeichnet, dass sie jeweils Menschenleben retteten; Ursula Jänich für die Gründung des integrativen Chors "Querbeet"; Karl-Heinz Berger für sein Engagement im Putzbrunner SV, Robert Hoffmann, Kurt Leistner und Josef Doblinger für ihre Tätigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr und Klaus Birgmeir für sein Engagement im Bereich Umweltschutz. Die Bürgermedaille verlieh Klostermeier dem langjährigen SPD-Gemeinderat Günther Scheckeler, der in allerlei Bereichen wie Sport oder Ortsentwicklung "Bürgersinn, Solidarität und Verbundenheit" gegenüber der Gemeinde" gezeigt habe.