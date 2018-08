3. August 2018, 21:56 Uhr Putzbrunn Ferienstammtisch der SPD

Beim Ferienstammtisch des SPD-Ortsvereins Putzbrunn soll es um den aktuellen Stand der Gemeindepolitik gehen. Allen Interessierten geben dort auch Gemeinderäte der Sozialdemokraten bereitwillig Auskunft. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. August, von 18 Uhr an im Gasthaus Waldpark an der Parkstraße 1 statt. Weitere Informationen können unter der Telefonnummer 089/60 51 49 beim SPD-Vorsitzenden Alexander Bräuer eingeholt werden.