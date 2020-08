In Putzbrunn hat sich eine Fairtrade-Steuerungsgruppe konstituiert, um die Kommune auf dem Weg zur Fairtrade-Gemeinde voranzubringen. Beim ersten Treffen im Bürgerhaus unter Leitung von Gemeinderätin Sybille Martinschledde (Grüne) und Theresa Lackner als Vertreterin des Rathauses, ging es zunächst um die Einführung in anstehende Aufgaben. Mit von der Partie waren laut Mitteilung Vertreter der Grundschule sowie der evangelischen und katholischen Kirche. Gemeinderäte der FDP und GPP nahmen teil, Vertreter vom Jugendtreff Timeout und Bernd Schätzl von Reil's Restaurant. Bis zum nächsten Treffen am 24. September sollen weitere Gastronomen, Geschäfte und Vereine motiviert werden, Fairtradeprodukte anzubieten und zu verwenden. Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich per E-Mail unter martinschledde@geope.de und unter theresa.lackner@putzbrunn.de melden.