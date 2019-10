Ein Leben mitten in der Wildnis Kanadas mit dem Besuch von Wölfen und Weißkopfseeadlern, Stille und Einsamkeit: So sah der Winter von Reisebuchautorin Carmen Rohrbach aus. Am Donnerstag, 24. Oktober, stellt sie um 19.30 Uhr ihr Buch "Mein Blockhaus in Kanada - Wie ich mir den Traum von Wildnis und Einsamkeit erfüllte" in der Gemeindebücherei im Bürgerhaus Putzbrunn, Hohenbrunner Straße 3, vor. Zur Lesung gibt es eine Bilderschau. Tickets kosten neun Euro und sind in der Gemeindebücherei Putzbrunn und in der Buchhandlung Lentner in Neubiberg erhältlich.