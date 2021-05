Das Putzbrunner Unternehmen Truma hat zum wiederholten Male attraktive Auszeichnungen erhalten: Neben dem "European Innovation Award 2021" sicherte sich der Hersteller von Zubehör für Wohnwagen und Wohnmobile bereits zum fünften Mal in Folge den Innovationspreis "TOP100", womit die Firma erneut zu den hundert innovativsten Mittelständlern in Deutschland zählt. Dabei wurden von der Wirtschaftsuniversität Wien insgesamt etwa 400 Unternehmen nach 120 verschiedenen Kriterien im Bereich Innovation bewertet. Darüber hinaus wurde das Putzbrunner Familienunternehmen in der Kategorie "Social Vision Concept" ausgezeichnet. Dieser Award würdigt das besondere gesellschaftliche Engagement von Truma in München und Umgebung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.