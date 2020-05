Die Gemeindebücherei Putzbrunn hat mit Einschränkungen wieder geöffnet. So gilt Maskenpflicht für Besucher ab sechs Jahren. Beim Betreten müssen Hände desinfiziert werden und es ist wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus auf Abstand zu achten. Außer dem Personal dürfen zehn Personen gleichzeitig anwesend sein. Das Lesecafé bleibt vorerst geschlossen und bis voraussichtlich September gelten geänderte Öffnungszeiten. So ist Montag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr ein Besuch möglich, Mittwoch von 11 bis 17 Uhr. Dienstag und Samstag ist zu. Medien, deren Rückgabe in die Schließungszeit fiel, sind bis 15. Juni verlängert. Ansonsten können Medien online, per Telefon oder E-Mail verlängert werden.