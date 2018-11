5. November 2018, 22:12 Uhr Putzbrunn Absurdes und Alltägliches

Sie sehen sich weniger als politische Kabarettisten, sondern eher als Komödianten und Volkssänger in der Tradition Karl Valentins und Liesl Karlstadts. Hans Meilhamer und Claudia Schlenger-Meilhamer präsentieren seit 1982 ihre Alter Egos "Herbert und Schnipsi" auf der Bühne. Dabei legen die beiden Brettlkünstler, die am Freitag, 16. November, im Bürgerhaus Putzbrunn gastieren, es darauf an, Absurdes und Alltägliches zu verbinden, liebevoll die Lust am Unperfekten zu kultivieren und mit dem Publikum zu interagieren. Nach 35 Bühnenjahren sind sie derzeit mit ihrem Musikkabarettprogramm "Zeitreise mit Schlaglöchern" auf Tournee. Der Abend mit Herbert und Schnipsi beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es auf der Homepage (www.kupu.info) oder telefonisch (089/92 58 17 30).