Die Jugendarbeit lebt vom ehrenamtlichen Engagement. In den 32 Mitgliedsverbänden und 120 Einrichtungen des Kreisjugendring München-Land (KJR) unterstützen eine Vielzahl von Jugendleiterinnen die pädagogische Arbeit. Der KJR fördert über die Zuschussrichtlinien und mit den Finanzmitteln des Landkreis München das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit und die Jugendarbeit von Vereinen und Jugendverbänden.

Ehrenamtliche Jugendleiter und Jugendleiterinnen sind durch den Erwerb der Jugendleiterkarte "Juleica" nachweislich qualifiziert für die Jugendarbeit. Sie helfen bei der Organisation von Gruppenstunden, Ausflügen, Ferienfreizeiten und planen eigenständig Aktionen mit Kindern und Jugendlichen - und das alles ohne Bezahlung. In ihrer Funktion sammeln Jugendleiter wichtige Erfahrungen und Kompetenzen für ihre Zukunft. Im Rahmen dieser unentgeltlichen Tätigkeit fallen jedoch auch immer wieder kleine Ausgaben an, die oftmals nicht verrechnet werden. Der KJR möchte dem Engagement der jungen Menschen durch einen pauschalen Auslagenersatz von 125 Euro zusätzlich Wertschätzung entgegenbringen und die Jugendleiter und -leiterinnen damit finanziell entlasten.

Alle Details zur Förderung sind auf der Homepage des KJR nachzulesen. Die Antragstellung muss bis zum 1. November 2020 über ein Formular auf der Website erfolgen. Zusätzlich wird eine Bestätigung des Verbandes über die durchgängige Aktivität im Jahr 2020 und der Nachweis einer gültigen Jugendleiterkarte ("Juleica") benötigt. "Juleica" ist bundesweit einheitliche Ausweis für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber. Zusätzlich soll die Karte die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Bei Fragen rund um die Förderung hilft Susanne Schepp weiter. Sie ist unter der E-Mail s.schepp@kjr-ml.de erreichbar.

Der Kreisjugendring München-Land ist eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings, KdöR, und freier Träger der Jugendhilfe. Als mach eigenen Angaben eine der größten Jugendorganisationen in Bayern vertritt er die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Im KJR sind 32 Jugendverbände und Jugendinitiativen aus dem Landkreis München organisiert. Durch vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote fördert der KJR die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und das soziale Miteinander. Dafür beschäftigt er rund 500 hauptberuflich Mitarbeitende in über 120 Einrichtungen sowie viele ehrenamtlich Aktive. In der Überregionalen Bildungsarbeit organisiert der KJR das Bildungszentrum Burg Schwaneck, das Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf sowie das Heiner Janik Haus, Jugendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim. In der Regionalen Jugendarbeit hat der KJR Trägerschaften und Kooperationen in den Bereichen Offene und mobile Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen, Gebundene und offene Ganztagsschule, Nachmittagsbetreuung und in Einrichtungen der Jungen Integration.