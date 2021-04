Um für ein Pflegeheim in ihrer Partnergemeinde Baryschiwka in der Ukraine eine Photovoltaikanlage zur Warmwasserversorgung bauen zu können, erhält die Gemeinde Pullach eine Förderung in Höhe von 156 000 Euro. Das Geld kommt von der gemeinnützigen Gesellschaft Engagement Global mit Sitz in Bonn, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Entwicklungsinitiativen fördern, wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach in einer Pressemitteilung erklärt. Es werden dabei effizientere Pumpen für die Wasserversorgung von Baryschiwka eingesetzt, welche dann unabhängig von der Stromversorgung mit einer Solaranlage arbeiten können. Das spare nicht nur CO2₂ ein, sondern schone auch das örtliche Trinkwasser.