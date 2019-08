9. August 2019, 21:45 Uhr Pullach VHS thematisiert Zusammenhalt

Für Herbst- und Winterprogramm in Pullach beginnt die Anmeldung

Von Andreas Sommer, Pullach

Das Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule Pullach steht dieses Jahr unter der Überschrift "Zusammenleben. zusammenhalten". So erfahren Interessierte die Geschichte des syrischen Geflüchteten Ahmed Alhassan und dessen Integrationserfahrungen in Deutschland aus erster Hand. In einer anderen Veranstaltung können die Kursteilnehmer einen Diskussionsabend mit Politikwissenschaftler und Autor Christian Boeser-Schnebel als "Argumentationstraining gegen Stammtischparolen" nutzen.

Da die Gemeinde Pullach seit Ende Juni den Titel "Fairtrade Gemeinde" tragen darf, greift die VHS das Thema mit einem Angebot auf. Exemplarisch problematisiert der Vortrag die Nachhaltigkeit und "Fairness" von Rosen, die aus Afrika importiert werden. Ebenso ist ein Besuch des Weltladens Wolfratshausen geplant.

Die Kurse der VHS sollen wie gewohnt für alle sein und so erstreckt sich das Spektrum der Angebote von der "SOKO Schoko" für Kinder von 7 Jahren an bis hin zu Computerkursen für Senioren. Ein "Polizei-Kurs" soll zu mehr Zivilcourage führen, ein "Erste-Hilfe-Kurs" wird ebenfalls angeboten. Besonders viele Veranstaltungen gibt es rund um den Themenkomplex Gesundheit. Sie reichen von Entspannungsübungen bis zur Selbstverteidigung. In der Kooperation mit dem Hospizverein Isartal wird das schwere Thema der "Letzten Hilfe" behandelt. "Hilfe beim Helfen" ist ein Angebot, das sich speziell an die Angehörigen von Demenzkranken richtet.

Zudem werden mehrere Webinare angeboten, denen man bequem von zu Hause folgen kann. Renate Treffeisen und Klaus Grosfeld informieren beispielsweise über den Weltklimagipfel. Über die sozialen und kulturellen Hintergründe des Erfolgs von Populisten und den inneren Zusammenhalt in der Gesellschaft diskutiert Publizist Richard Gebhardt in einem weiteren Webinar.

Zum Ende der Sommerferien gibt es für Schülerinnen und Schüler von Gymnasium und Realschule bis zur neunten Jahrgangsstufe die Möglichkeit, im Ergänzungsunterricht Wissenslücken im Fach Deutsch sowie in den Fremdsprachen zu schließen und sich so auf das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Die Online-Anmeldung für das Herbst- und Winterprogramm läuft von 19. August an. Im September wird das Programmheft der VHS in der Gemeinde verteilt.