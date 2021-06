Die Siedlervereinigung Pullach trauert um ein ehemaliges prominentes Mitglied: Wie jetzt bekannt wurde, ist ihr ehemaliger langjähriger Vorsitzender Heinrich Rösl unlängst gestorben. Rösl war zudem Präsident des Eigenheimerverbandes Bayern und Deutschland. Zuletzt lebte der ehemalige Pullacher in Aschau. Heinrich Rösl war Volksschullehrer an der katholischen Pater-Rupert-Mayer-Volksschule in Pullach von und trat 1970 in den Siedlerverein Schwarzhölzl eingetreten. Von 1972 bis 2003 führte er den Verein. Zugleich übernahm er von 2000 bis 2003 das Amt des Schatzmeisters in der Siedlervereinigung Pullach. Heinrich Rösl hat dazu beigetragen, dass die in der Nachkriegszeit ungenehmigt entstandene "Schwarzhölzl-Siedlung" bestehen bleiben durfte.