Ein tödlicher Fahrradunfall hat sich am Mittwochabend auf dem Höllerer Berg in Pullach ereignet. Gegen 19.30 Uhr stürzte ein 59-jähriger Münchner dort mit seinem Mountainbike, als er gerade bergauf fuhr. Auf halber Strecke des Berges brach er zusammen und blieb bewusstlos liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch alarmierte Ersthelfer konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Er starb in den Abendstunden im Krankenhaus. Eine medizinische Ursache wird vermutet. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.