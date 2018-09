4. September 2018, 22:01 Uhr Pullach Schrotträder kommen weg

Wer hat sich nicht schon geärgert über all die belegten Fahrradständer, in denen stets die gleichen Schrottmühlen stehen. Auch in diesem Herbst sammeln die Gemeinde Pullach und die Polizei wieder Schrotträder ein. Fahrräder im Gemeindegebiet, die als verwaist, herrenlos oder schrottreif gelten, werden am Montag, 10. September, mit einer weißen Karte versehen. Stehen diese Fahrräder zwei Wochen später noch immer am selben Platz, werden sie am Montag, 24. September, entfernt. Räder, die nicht mehr zu reparieren sind, werden verschrottet. Alle anderen werden in der Fahrradwerkstatt wieder flott gemacht und an die Partnergemeinde Baryschiwka in der Ukraine gespendet.