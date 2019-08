Mitternacht auf Burg Schwaneck. Mit einem Knarzen öffnet sich die Tür zum Vorraum des großen Rittersaals. "Der Anblick, den der Türspalt freigab, ließ einem das Blut in den Adern gefrieren." So in etwa könnte eine der Geschichten beginnen, die am Samstag, 26. Oktober, eben genau auf der Pullacher Burg vorgetragen werden. Für die Veranstaltung "Wortakrobat*innen" sucht die Aktion "Burg und Bühne" noch Geschichtenerzähler, Poetry Slammer und Dichter bis 27 Jahre, die "die Burg in schauriges Licht hüllen und zum Schauplatz ihrer Horrorgeschichten machen", wie es in einer Ankündigung heißt. Es darf gruslig und verstörend, aber auch lustig sein, jeder hat sieben Minuten Zeit. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Anmeldungen und Einsendung der Geschichten sind bis 1. Oktober sind per E-Mail möglich ( kontakt@burgundbuehne.de). Zudem findet Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, ein kostenloser Workshop im Schreiblabor der Schauburg statt (Telefon: 089/23 33 71 68; E-Mail: lab@schauburg.net).