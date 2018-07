19. Juli 2018, 21:57 Uhr Pullach Rettung am Isarufer

Die Freiwillige Feuerwehr musste am Donnerstagvormittag eine Frau und ihren Hund aus einer sehr misslichen Lage befreien. Mehr als sieben Stunden saßen die beiden auf einem Felsvorsprung oberhalb des Pullacher Kraftwerks fest - und das bereits seit sechs Uhr morgens. Der Hang zur Isar ist in dem Bereich sehr steil, laut Feuerwehr lösten sich immer wieder kleinere Geröllbrocken. Die Einsatzkräfte, die gegen 9.30 Uhr gerufen worden waren, entschieden sich deshalb dazu, sich vom Grundstück eines nahen Privathauses in der Habenschadenstraße zu dem Vorsprung abzuseilen. Erst wurde die Frau gesichert und nach oben gebracht, dann der Hund. Die Rettungsaktion der Feuerwehr dauerte mehr als vier Stunden, verletzt wurde aber niemand.