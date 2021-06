Knapp zwei Wochen nach einem schweren Fahrradunfall ist ein 87 Jahre alter Rentner im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem Landkreis München am Mittwoch, 9. Juni, vormittags aus bislang ungeklärter Ursache in Pullach gestürzt. Der Rentner, der keinen Fahrradhelm trug, wurde mit einer Platzwunde und weiteren Verletzungen am Kopf in eine Klinik gebracht. Dort starb er laut Polizei am späten Montagabend. Die Münchner Polizei nimmt den tödlichen Unfall zum Anlass, auf die schützende Wirkung von Fahrradhelmen hinzuweisen.