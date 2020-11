Ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 11 in Pullach mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck auf der Fahrbahn, obwohl es an dieser Stelle einen Radweg gibt, den er benutzen hätte müssen. Als ihn eine 33 Jahre alte Autofahrerin überholen wollte, zog er unvermittelt in die Mitte der Fahrbahn. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt er Verletzungen im Schädelbereich. Der 61-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.