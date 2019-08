11. August 2019, 22:07 Uhr Pullach Rabea Bremer-Möller auf Erfolgswelle

Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund hat bei der Eröffnung des Sommerfests auf eine erfolgreiche Nachwuchssportlerin der Gemeinde hingewiesen. Sie gratulierte Schwimmerin Rabea Bremer-Möller zu ihren beiden Bayerischen Meistertiteln und dem Vizemeistertitel. Hinter der knapp 13-Jährigen liegt eine äußerst erfolgreiche Saison. Bei den Bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften in Würzburg verteidigte sie ihre Titel über 200 Meter Schmetterling und 100 Meter Schmetterling. Über 100 Meter Schmetterling erreichte sie ihre persönliche Bestzeit und schlug mit 1:07,73 Minuten als Erste an. Einen stolzen zweiten Platz belegte Rabea auch über 200m Lagen - und erzielte mit 2:34,72 Minuten ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit. Weitere Platzierungen unter den Top Ten der Bayerischen Schwimmerinnen über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil sowie 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken rundeten die erfolgreichen Bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften ab. Wie die Zwölfjährige im Gespräch verriet, war das Schwimmen von Anfang an ihre große Leidenschaft. Schon mit drei Jahren legte sie ihr Seepferdchen ab. Heute trainiert sie fünf bis sechs Mal pro Woche. Ab dem kommenden Schuljahr wechselt Rabea auf die Eliteschule des Sports in München, um optimal für alle anstehenden Herausforderungen vorbereitet zu sein.