12. Juni 2019, 21:47 Uhr Pullach Problemlos in den Park

Ende Juni wird die neue Brücke über die B 11 in Pullach eröffnet

Bald kommen die Pullacher wieder problemlos in ihr kleines Naturparadies direkt vor der Haustür. Am Donnerstag, 27. Juni, wird die neue Geh- und Radwegbrücke an der B 11 in den Forstenrieder Park eröffnet. Damit haben die Erholungssuchenden wieder freien Zugang in den Park und müssen nicht wie in den vergangenen Monaten den Weg über die stark befahrene Bundesstraße nehmen.

Die alte Brücke über die Bundesstraße war bereits in die Jahre gekommen und wurde im April dieses Jahres abgerissen. Insgesamt 22 Jahre lang war sie der beliebte Zugang für die Pullacher in den Forstenrieder Park, sie wies zuletzt aber etliche Mängel auf, deren Behebung sich nicht mehr gelohnt hätte. Daher entschied sich der Gemeinderat für den Neubau einer Querung über die Straße.

Diese wurde nun in wenigen Wochen realisiert. Nur eine Nacht dauerte es Anfang April, die alte Brücke abzubauen und mit einem Kran wegzuheben. An ihrer Stelle wurde schließlich eine neue Konstruktion aus Holz errichtet, die laut Gemeindeverwaltung deutliche Verbesserungen aufweist - in punkto Material und Planung, wie es heißt. Die neue Brücke aus Holz wurde mit einem Stahlgeländer versehen, neu ist auch ein sogenanntes Feuchtigkeits-Überwachungssystem, das es ermöglicht, Fäulnis frühzeitig festzustellen. Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund ließ verlauten, sie freue sich, dass der Zeitplan so gut eingehalten worden sei und Fußgänger und Radfahrer schon bald wieder in den Forstenrieder Park gelangen könnten.

Nun fehlt im Isartal eigentlich nur noch eine barrierefreie Querung der Isar zwischen Pullach und Grünwald. TU-Absolventen haben im Februar eine Studie für eine 413 Meter lange Betonbrücke über den Fluss ins Spiel gebracht.

Die Idee stellten sie in beiden Gemeinderäten vor und stießen dabei auf viel Wohlwollen. Dennoch wird noch viel Wasser die Isar hinunterfließen, ehe das Projekt verwirklicht werden könnte. Die Kosten werden auf bis zu 20 Millionen Euro geschätzt. Feststehen dürfte aber bereits der Standort einer neuen Brücke: Auf Grünwalder Seite müssten die Pfeiler im Bereich der Dr.-Engelsperger-Straße fixiert werden, auf der Pullacher Seite beim Kriegerdenkmal.