30. Oktober 2018, 21:57 Uhr Pullach Oper am Nachmittag

Die Oper Don Pasquale kann man am Dienstag, 6. November, schon am Nachmittag genießen. Im Bürgerhaus wird das Werk von Gaetano Donizetti bereits um 15 Uhr dargeboten. Es richtet sich besonders an Seniorinnen und Senioren. Stifter Erich Fischer hat das Format vor vielen Jahren ins Leben gerufen, um den Zugang zur Kultur zu erweitern. Eintritt zum Konzert sowie Kaffee und Kuchen sind für Pullacher Bürgerinnen und Bürger frei. Karten sind erhältlich im Bürgerhaus unter Telefon 089 / 744 75 20.