Es muss nicht immer der neueste Schrei aus der angesagten Designer-Werkstatt sein. Auch längst ausgemusterte Klamotten lassen sich kreativ kombinieren. Im Sinne der Nachhaltigkeit demonstrierte die Baierbrunnerin Monika Knab bei einer Modenschau mit Altkleidern unter dem Motto "Fashion Meets Second Hand" im Treibhaus in Pullach, was so alles möglich ist.

