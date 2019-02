18. Februar 2019, 21:42 Uhr Pullach Meister mit dem Kunstrad

Die Oberbayerischen Meister im Kunstradfahren werden am Sonntag, 24. Februar, in Pullach ermittelte. Ausrichter ist der örtliche RSV Solidarität. In der Dreifachturnhalle der Tagesheimschulen Pullach an der Wolfratshauser Straße 30 werden sowohl die Junioren als auch die Elite am Start sein. Beginn ist um 10 Uhr, die Wettbewerbe werden bis 15.30 Uhr dauern. Zuschauer erleben bei dieser Veranstaltung des Bayerischen Radsportverbands Kunstrad-Vorführungen im Einzel- und Mannschaftsfahren. Auch die top Drei der Weltrangliste werden dabei sein. Der Eintritt ist frei.