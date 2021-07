In Pullacher Schulen wird im Herbst keine dicke Luft herrschen. Die Eltern von Schulkindern müssten sich keine Sorgen machen, verspricht Peter Kotzur, Bauamtsleiter der Gemeinde. Sämtliche Räume der Grundschule, der Mittelschule sowie des Otfried-Preußler-Gymnasiums, die über Fenster nicht zu öffnen sind, seien inzwischen mit Luftfilteranlagen ausgestattet worden, berichtet Kotzur. Den größten Bedarf hatte das Gymnasium gemeldet, in dem 22 von 51 Räumen nicht ausreichend gelüftet werden konnten. In Grund- und Mittelschule waren dies je vier gewesen. Den Bedarf hatte Ende 2020 ein Ingenieurbüro ermittelt, das im Auftrag der Gemeinde die Luftqualität in diversen Klassen- und Aufenthaltsräumen der drei Schulen untersuchte. Das Bauamt hatte sich auch von einem Bauphysiker beraten lassen. Der Gemeinderat genehmigte schließlich 45 000 Euro für eine kurzfristige Lösung, die Anschaffung mobiler Hepa-Luftfilteranlagen. Gleichzeitig aber hatte das Gremium in seiner Sitzung im Dezember 2020 beschlossen, binnen eines Jahres dieses Provisorium durch dezentrale raumlufttechnische Anlagen zu ersetzen, wofür Kosten in Höhe von 445 000 Euro veranschlagt wurden. Für besonders schwierige Räume, so Kotzur, werde projektiert, eine dauerhafte Lüftungsanlage zu installieren, etwa in den Räumen der Mittagsbetreuung. Im Rathaus denkt man aktuell auch darüber nach, alle Klassenräume, die über ein Fenster gelüftet werden können, ebenfalls zusätzlich mit mobilen Luftfilteranlagen auszustatten. Das Thema wird in der Gemeinderatsitzung am 27. Juli behandelt werden.