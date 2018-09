19. September 2018, 21:52 Uhr Pullach Jakobuskirche lädt ein

Immer ist vom Kinderprogramm und von Kinderbetreuung die Rede: Die evangelisch-lutherische Jakobuskirche in Pullach will am Sonntag, 23. September, ausdrücklich auch die Eltern und anderen Familienmitglieder ansprechen. Der "Familientag" beginnt mit einer Mitmachkirche um 11.30 Uhr. Im Anschluss sind alle Kinder, Eltern Großeltern, Tanten, Onkel und alle eingeladen, einen gemeinsamen Tag mit unterschiedlichsten Aktivitäten zu verbringen. Es wird gespielt, gebastelt und gesungen. Es gibt Essen vom Grill, Waffeln, Kuchen und Getränke. Ende ist gegen 16 Uhr.