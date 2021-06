Trauern bedeutet das (Über)leben lernen nach dem Tod eines geliebten Menschen. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig, Betroffene auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen einen geschützten Raum für Gespräche und Emotionen zu geben. Trauerbegleiter Alexander Daxenberger lädt in der "Raus-Zeit" Trauernde zu geführten Wanderungen im Isartal ein, die Möglichkeiten zum Austausch und zur inneren Einkehr bieten. Für den Termin am Samstag, 26. Juni, 11 bis 13 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Anmeldung beim Hospizverein unter Telefon 0171/609 82 29 oder per E-Mail an hospizverein-isartal@gmx.de.