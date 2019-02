21. Februar 2019, 21:35 Uhr Pullach Gymnasium anschauen

Die Sommerferien sind noch in weiter Ferne und trotzdem wird es für alle Viertklässler und ihre Eltern langsam ernst: Auf welche Schule soll das Kind zukünftig gehen? Am Mittwoch, 27. Februar, lädt das Otfried-Preußler Gymnasium zum Tag der offenen Tür ein. Für Kinder und Eltern werden von 16 bis 19 Uhr Schnupperunterricht und Führungen durch das Schulhaus angeboten. Im Anschluss findet um 19 Uhr der Informationsabend in der Mensa statt, bei dem die Informationen zum Übertritt sowie zu den Besonderheiten des Gymnasiums erhalten.