Von Stefan Galler, Pullach

Die Grünen aus dem Landkreis München haben ihr Führungsduo im Amt bestätigt: Bei der Kreisversammlung zuletzt in Pullach wurden Sabine Pilsinger aus Gräfelfing und Volker Leib aus Oberhaching für die nächsten zwei Jahre als Vorsitzende wiedergewählt. Dem Vorstand gehören auch weiterhin Helga Keller-Zenth (Oberschleißheim) als Schatzmeisterin, sowie die Beisitzer Christine Squarra (Aying), Uta Hirschberg (Neuried) und Markus Wutzke (Unterschleißheim) an. Dagegen schieden der bisherige Schriftführer Kilian Körner (Neubiberg), sowie die Beisitzer Sigrid Bartl (Oberschleißheim), David Grothe (Taufkirchen) und Wolfgang Schmidhuber (Hohenbrunn) aus dem Gremium aus.

Neben dem Polizeibeamten Dominik Dommer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Beisitzer) rückten nur junge Parteimitglieder nach: Der 22 Jahre alte Student Leon Matella aus Ottobrunn ist Schriftführer, als Beisitzerinnen komplettieren die 18-jährige Schülerin Felicia Kocher aus Garching und Studentin Carlotta Vieler, ebenfalls 18, aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, den Vorstand.

"Wir freuen uns sehr über die gelungene Mischung aus Erfahrung und jungem Elan im neuen Kreisvorstand," kommentierte Volker Leib den Ausgang der Wahl. Das sei die ideale Zusammensetzung, um die Zukunftsthemen wie den Weg zur Klimaneutralität im Landkreis anzupacken, so der Co-Vorsitzende Leib. Dass die Grünen München Land mittlerweile dank 680 Mitgliedern der zweitgrößte Kreisverband im Freistaat sind, freut seine Kollegin: "Unser Mitgliederwachstum zeigt deutlich, dass unser grüner Kompass stimmt," erklärt Sabine Pilsinger. In allen 29 Kommunen im Landkreis sind die Grünen mit Ortsverbänden aktiv. "Fortschrittliche Politik fängt immer mit Mut zur Veränderung an. Dass wir Landkreis-Grüne diesen Weg konsequent gehen, haben auch unsere Mitglieder mit ihrer Wahl des neuen Vorstands mal wieder bewiesen", so Pilsinger.