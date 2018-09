20. September 2018, 22:13 Uhr Pullach Große Violinsonaten

Die "Kreutzer-Sonate" gehört zu den populärsten von Ludwig van Beethovens zehn Sonaten für Violine und Pianoforte. Das rund 40-minütige Werk ist anspruchsvoll und abwechslungsreich, vom furiosen ersten Satz über den meditierenden zweiten bis zum jubelnden Finale - zudem hat der russische Schriftsteller Leo N. Tolstoi eine berühmte Novelle nach ihr benannt ("Die Kreutzersonate").

Der Geiger Linus Roth und der Pianist Florian Uhlig werden sich bei ihrem Konzert am Freitag, 28. September, in Pullach dieses bedeutenden kammermusikalischen Werks annehmen, darüber hinaus aber auch Violinsonaten von Johannes Brahms (Nr. 3, d-Moll) und Mieczysław Weinberg (Nr. 3) spielen. Der zweifache Echo Klassik-Preisträger Roth - 2017 erhielt er die Auszeichnung für die Einspielung der Violinkonzerte von Schostakowitsch und Tschaikowsky mit dem London Symphony Orchestra - widmet sich mit besonderem Eifer dem Schaffen des in der Sowjetunion wirkenden Komponisten Mieczysław Weinberg (1919 bis 1996), den er in der Klassikwelt bekannter machen will. Begleitet wird er im Pullacher Bürgerhaus am Klavier von Florian Uhlig, der für seine Aufnahmen unter anderem mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik prämiert wurde. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Büro des Bürgerhauses (089/744 75 20) oder online über www.reservix.de.