Im grauen Herbst muss einem nicht öde und schwer ums Herz werden. Lachen, weinen, mitsummen - bei den Veranstaltungen des Kulturprogramms im Pullacher Bürgerhaus im November ist alles möglich.

Das international gefeierte Vokalensemble "Slix" präsentiert sich am 28. November, von 20 Uhr an mit seinem Programm "Playgrounds" dem Pullacher Publikum. Die fünf Männer und eine Frau arbeiten ausschließlich mit der Stimme und vollführen wahre Stimmakrobatik, wie schon oft über sie zu lesen war. Seit Jahren machen sie mit musikalischer Neugier, stimmlicher Vielseitigkeit und Spielfreude von sich reden. Mit ihrem waghalsigen Stilmix aus Jazz, Pop, Klassik und Weltmusik, der unter anderem zu einer Zusammenarbeit mit Bobby McFerrin geführt hat, sind sie international sowohl bei renommierten Jazzfestivals als auch bei Festivals für Vokalmusik vertreten. 2008 und 2014 wurden sie mit der weltweit höchsten Auszeichnung für Vokalkunst - dem Contemporary A Cappella Recording Award - geehrt.

Viel Stimme, aber auch viele Instrumente werden bei "Das Gespenst von Canterville - eine komische Oper in zwei Akten nach Oscar Wilde" am 29. November von 20 Uhr an zu hören sein. Mit der Erzählung vom altenglischen Schlossgespenst, über das die Schrecken der modernen Zeiten in Gestalt einer amerikanischen Familie hereinbrechen, gelang Wilde 1887 der wohl vergnüglichste Spuk der Literaturgeschichte. In Pullach ist nun eine Produktion der Kammeroper München zu sehen: In der Bühnenfassung von Dominik Wilgenbus swingt die amerikanische Familie zur Musik von George Gershwin, während das 300 Jahre alte Gespenst mit den Klängen von beispielsweise Henry Purcell, gesungen von Countertenor Thomas Lichtenecker, auftritt. Das akustische Erlebnis vervollständigen die Solisten und das Orchester der Kammeroper München.

Tickets für die Veranstaltungen können im Büro des Bürgerhauses telefonisch (089/744 75 20) auf der Homepage (www.buergerhaus-pullach.de) erworben werden.