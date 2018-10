9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Pullach Gemeinde setzt auf fairen Handel

Dass Pullach eine "Fairtrade-Gemeinde" werden soll, das hat der Gemeinderat bereits im Frühjahr beschlossen; jetzt soll der erste konkrete Schritt auf dem Weg dorthin folgen: An diesem Mittwoch wird die Steuerungsgruppe "Fairtrade" gegründet. Die Gemeinde rührt die Werbetrommel für diese Veranstaltung, die um 17.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses beginnt. "Haben Sie Lust, kreative Projekte für mehr Nachhaltigkeit anzustoßen und umzusetzen? Arbeiten Sie gerne im Team und entwickeln gemeinsam Ideen? Dann werden Sie Teil der 'Fairtrade'-Steuerungsgruppe in Pullach und gestalten Sie mit", heißt es in einem Aufruf der Gemeinde. Konkret gehe es darum,  im Rathaus auf fair gehandelte Lebensmittel umzusteigen,  das Angebot an Fairtrade-Produkten in den Geschäften im Ort zu erhöhen sowie verschiedene Bildungsaktivitäten mit Schulen, Vereinen und Kirchen zum Thema "Fairer Handel" umzusetzen. Ihr Kommen zugesagt hat laut Rathaus Carina Bischke vom Verein Transfair, der die Gemeinde auf ihrem Weg zur Fairtrade-Kommune begleitet. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sollen sich nach der Gründungsversammlung drei- bis viermal im Jahr treffen. Koordinator ist Ludwig Kneißlvon der Abteilung Umwelt (Telefon: 089/74 47 44 83, E-Mail: lkneissl@pullach.de).