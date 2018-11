1. November 2018, 21:45 Uhr Pullach Fleischloses Kabarett

Das Herbstkabarett der Pullacher SPD steht an mit einer "musikalisch vollwertigen "Solo-Koch-Show ohne Abzugshaube". Stimmenimitator und Tastenvirtuose André Hartmann hat für sein Programm "Veganissimo" noch eine zusätzliche Taste in sein Klavier eingebaut: die Bad Taste - das geschmacklose Element im Dreiklang dieses neuartigen "Dinners for One". Hartmann erklärt, er habe das große Fleischlos gezogen und fragt sich: "Vegan ist das denn?" Die Antwort gibt es am Donnerstag, 8. November, von 20 Uhr an im Pfarrzentrum Heilig Geist, Pullach. Karten im Vorverkauf gibt es in der Rabenapotheke (089/7930 412) und der Schubertapotheke (79 32 108).