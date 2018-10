11. Oktober 2018, 21:50 Uhr Pullach Erst wählen, dann grillen

Bei der Jugendbürgerversammlung wird erstmals seit Jahren wieder ein Jugendparlament gewählt. Zur Wahl stellen können sich alle Jugendlichen aus Pullach zwischen 14 und 22 Jahren, Interessierte sollten sich vorab telefonisch (089/793 27 23) oder per E-Mail (info@freiraumhoch2.de) melden. Auch spontane Kandidaturen während der Veranstaltung sind möglich. Das Jugendparlament ist als beratendes Gremium mit Rederecht in der Geschäftsordnung des Gemeinderats verankert, kann jugendspezifische Themen empfehlen und Anträge stellen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November, in der Freizeitstätte "freiraum²", Jaiserstraße 2, statt. Nach der Wahl steigt eine Grillfeier.