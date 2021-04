Die Gemeinde Pullach plant einen Testlauf für die Registrierung im Rathaus mit der App "Darf ich rein?", für die das Landratsamt bereits Lizenzen erworben hat und die in den Liegenschaften des Landkreises bereits zum Einsatz kommt. Die Anwendung für den Zutritt zum Rathaus werde gerade vorbereitet, heißt es. Mit der App kann ein negativer Corona-Test digital vorgelegt werden, zudem werden dabei alle relevanten Kontaktdaten für eine eventuelle Nachverfolgung erfasst. In Pullach soll der Probebetrieb am 12. April starten. In einem späteren Schritt, wenn mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen anstehen, kann die App auch in der Gastronomie, bei Kulturveranstaltungen oder in Fitnessstudios zur Anwendung kommen. Betriebe, Vereine oder Kulturschaffende können die App schon jetzt herunterladen; Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamtes (www.landkreis-muenchen.de).