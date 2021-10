Benannt ist das Brentano-String-Quartet nach der Frau, die ein Teil der Fachwelt für Beethovens legendäre "Unsterbliche Geliebte" hält: Antonie Brentano. Beethoven steht bei dem Konzert des renommierten Ensembles an diesem Freitag, 29. Oktober, in Pullach zwar nicht auf dem Programm, aber vielleicht machen sich die vier New Yorker auch mit diesem Repertoire ein wenig unsterblich: Neben Haydns Streichquartett op.71/2 und Schuberts letztem Streichquartett Nr, 15, das als besonders herausfordernd gilt, werden zeitgenössische Werke von Bruce Adolphe und Steven Mackey erklingen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Bürgerhaus (089/744 74 47 00), Informationen über www.buergerhaus-pullach.de.