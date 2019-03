26. März 2019, 22:15 Uhr Pullach Bläser blasen zum Frühjahr

In die Welt von Kaiserin Sisi, auf einen Ausflug ins All oder an den Strand zu den Beach Boys - es sind reizvolle Ziele, zu denen die Pullacher Blasmusik die Besucher des Frühjahrskonzerts am Samstag, 6. April, mitnimmt. Gemeinsam mit Musiker Sigi Sterr wurde ein Programm entwickelt, das laut Veranstalter die ganze Familie begeistern soll. Das Konzert im Pullacher Bürgerhaus beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.