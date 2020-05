Der Bandwettbewerb für Nachwuchsbands "Running for the best" findet auch in diesem Jahr statt. Bewerbungen nimmt der Kreisjugendring München-Land bis 1. Juli entgegen. Bands und Solokünstler oder -künstlerinnen aller Musikrichtungen können sich online oder per Post bewerben und die Nachfolge der Münchner Metalcore-Band Mad River antreten. Die Musiker müssen unter 27 Jahre alt sein und mindestens ein Bandmitglied muss im Landkreis oder in der Stadt München leben. Die jungen Talente haben die Chance, in den Vorrunden im November in einem von vier Jugendzentren im Landkreis München und im Finale im Münchner Feierwerk zu spielen. Der Gewinner darf beim Laut.stark-Festival - organisiert von der DGB-Jugend München - am 1. Mai 2021 auf dem Marienplatz spielen. Die Termine für die Vorrunden sind 13., 14., 20. und 27. November 2020, das Finale findet am 29. Januar 2021 statt. Mehr Informationen gibt es unter kjr-ml.de.