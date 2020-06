Die Pullacher Charlotte-Dessecker-Bücherei kann ab sofort wieder spontan ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden, wie Leiterin Eveline Petraschka mitteilt. Weil das Bürgerhaus, in dem sich die Bücherei befindet, wegen der Auflagen nur für einzelne Veranstaltungen geöffnet werden kann, können Besucher den Eingang "durch die Hintertür" nutzen: am markierten Seiteneingang des Hauses (Café Treibhaus) hinein und von da die Treppe hinunter in die Bücherei.